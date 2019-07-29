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29.07.2019 11:34
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Приамурье из подтопленных районов эвакуировали около 2 тыс человек

Текст: Дина Непомнящая

В Амурской области продолжают вывозить людей с подтопляемых территорий. По последним данным эвакуировано порядка двух тысяч человек. Около 600 из них находятся в пунктах временного размещения.

В подтопленных районах Приамурья запретили продажу алкоголя

Пресс-секретарь губернатора региона Эльвира Оверченко рассказала "РГ", что эвакуация продолжается, и число людей, которые покидают опасные районы, растет с каждой секундой.

Жителей Приамурья просят не поддаваться панике и прислушиваться к рекомендациям и требованиям спасателей.

Ранее прокурор области Руслан Медведев заявил, что полагает возможным изымать детей у родителей, которые отказываются от эвакуации и подвергают свою семью опасности.

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