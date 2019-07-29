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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Во Владивостоке осудят сбившего насмерть женщину с ребенком водителя

Текст: Ольга Журман

Прокуратура Владивостока утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении мужчины, сбившего на тротуаре семью с полуторагодовалым ребенком, сообщается на сайте прокуратуры Приморского края. Мужчина обвиняется в нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение смерти двум лицам (часть 5 статьи 264 УК РФ).

Передано в суд дело уральца, сбившего на тротуаре двухлетнего ребенка

В феврале 2019 года в вечернее время он, не имея полиса ОСАГО, заведомо зная о том, что в автомобиле неисправна тормозная система, сел за руль. На улице 40 лет ВЛКСМ во Владивостоке водитель не учел уклон проезжей части, не справившись с управлением, выехал на тротуар и сбил трех пешеходов. В результате девушка и ее полуторагодовалый ребенок получили тяжелые травмы, от которых позднее скончались. Глава семьи тоже пострадал, но получил повреждения средней тяжести.

Сам нарушить с места преступления скрылся, однако оперативно был задержан сотрудниками полиции.

Уголовное дело передано в Первомайский районный суд города Владивостока для рассмотрения по существу.

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