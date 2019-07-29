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29.07.2019 08:54
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Во Владивостоке скончался пациент не имеющей лицензии клиники

Текст: Ольга Журман

Следственное управление СК по Приморскому краю возбудило уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни (пункт "в" части 2 статьи 238 УК РФ). Об этом сообщается на сайте ведомства.

Фото: Павел Лисицын/ РИА Новости
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По предварительной версии, в апреле 2019 года в автономную некоммерческую организацию социальной реабилитационной помощи обратился 31-летний гражданин, чтобы избавиться от алкогольной зависимости. Его приняли, а через несколько дней он скончался.

Следствие установило, что клиника не имеет лицензии на осуществление медицинской деятельности. Это значит, что руководство и сотрудники организации оказывали услуги ненадлежащего качества.

В АНО проведены обыски, допрошены пребывающие в ней лица. Расследование уголовного дела продолжается.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Приморский край Владивосток
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