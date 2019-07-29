Во Владивостоке скончался пациент не имеющей лицензии клиники

Следственное управление СК по Приморскому краю возбудило уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни (пункт "в" части 2 статьи 238 УК РФ). Об этом сообщается на сайте ведомства.

По предварительной версии, в апреле 2019 года в автономную некоммерческую организацию социальной реабилитационной помощи обратился 31-летний гражданин, чтобы избавиться от алкогольной зависимости. Его приняли, а через несколько дней он скончался.

Следствие установило, что клиника не имеет лицензии на осуществление медицинской деятельности. Это значит, что руководство и сотрудники организации оказывали услуги ненадлежащего качества.

В АНО проведены обыски, допрошены пребывающие в ней лица. Расследование уголовного дела продолжается.