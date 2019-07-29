В Уфе экс-полицейские не признали вины в изнасиловании коллеги

29 июля в Кировском районном суде зачитали обвинительное заключение трем фигурантам уголовного дела о групповом изнасиловании 23-летней дознавательницы. Обвиняемые своей вины не признали. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на адвокатов подсудимых.

Слушания по скандальному делу перенесли на 6 августа из-за неявки потерпевшей.

Напомним, что в групповом изнасиловании коллеги подозреваются теперь уже бывшие начальники ОМВД России по Уфимскому и Кармаскалинскому районам, а также экс-начальник отдела по вопросам миграции ОМВД России по Уфимскому району. Они находятся под домашним арестом.