Под Новосибирском спасли людей с дрейфующего катера

Специалисты Бердского поисково-спасательного отряда МЧС России доставили на берег семь человек, в том числе ребенка, находившихся на борту катера, который сломался во время прогулки по Обскому водохранилищу. Как рассказали в областном ГУ МЧС, дрейфующее судно удалось обнаружить за 11 минут.

Столько времени прошло с того момента, как спасателям в районе Бердского залива поступил сигнал о катере, терпящем бедствие. Как выяснилось, двигатель сломался, а весел на борту не оказалось. Пассажиры судна пробовали грести подручными средствами, но из этой затеи ничего не вышло и им пришлось обратиться за помощью. Вся операция по спасению людей заняла не более получаса.

Катер обнаружили в нескольких километрах от берега, людей пересадили на лодку спасателей и доставили вместе со сломанным судном к причалу лодочной станции. Спасатели напоминают, что владельцам маломерных судов следует иметь на борту весла во избежание подобных инцидентов, а кроме того, обязательно надевать спецжилеты.