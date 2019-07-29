Росгвардейцы доставили в Нижнеудинск 12 тонн гуманитарной помощи

Самым удобным пунктом, откуда Росгвардия смогла перебросить пострадавшим от наводнения жителям Нижнеудинска Иркутской области гуманитарную помощь, стал Красноярск.

Именно здесь, на базе частей Росгвардии, были собраны продукты питания, вода, бытовая химия, одежда, вещи первой необходимости, даже детские велосипеды и коляски. Все-таки, дети есть дети.

Росгвардейцы разместили многих людей, буквально терпящих бедствие, во временных пунктах. То есть предоставили крышу над головой, сухую одежду, горячую еду и медицинское обслуживание, в том числе - психологическое. Помощь получили 445 человек, в том числе 117 детей.