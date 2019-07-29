В Кузбассе мать заплатит 20 тысяч рублей за гибель двоих детей

Промышленновский районный суд Кемеровской области вынес приговор жительнице Кузбасса, чьи дети погибли при пожаре.

Частный дом в посёлке Промышленная, в котором проживала многодетная семья, сгорел 2 января этого года. Хозяйку дома и ее трехлетнего сына удалось спасти. Еще двое маленьких детей - восьмимесячный мальчик и девочка в возрасте 1 года 10 месяцев - погибли в огне.

Причиной возгорания стало короткое замыкание проводки. В отношении матери погибших детей возбудили уголовное дело по статье 109 УК РФ - "Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам".

- Следствием и судом установлено, что хозяйка дома знала о неисправности электропроводки, однако мер к устранению неполадок не предприняла, требования пожарной безопасности проигнорировала, - сообщает СУ СКР по Кемеровской области. - В результате преступной небрежности подозреваемой и произошёл пожар.

Промышленновский районный суд счел вину жительницы Кузбасса доказанной и приговорил к судебному штрафу в размере 20 тысяч рублей.