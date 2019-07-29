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29.07.2019,  
15:29
Текст:  Алексей Михайлов (Мурманская область)

Главную базу Северного флота защитит "Панцирь-С"

Воздушное пространство главной базы Северного флота - города Североморска - защитит зенитный ракетно-артиллерийский дивизион, вооруженный зенитными ракетно-пушечными комплексами "Панцирь-С". Это первый дивизион "Панцирей", который поступил на вооружение в Кольское соединение ПВО Северного флота. Недавно он заступил на опытное боевое дежурство.

Фото: Алексей Михайлов/РГ
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- На Кольском полуострове рельеф местности сложен, - сообщил начальник пресс-службы Северного флота капитан первого ранга Вадим Серга. - В этих условиях ЗРПК "Панцирь-С" - наиболее действенная система, которая способна обеспечить противовоздушную оборону военных объектов и гарантированно поражать воздушные цели, в том числе малоразмерные. Комплекс позволит надежно прикрыть военные объекты в ближней воздушной зоне.

Северный флот получил  комплексы "Панцирь-С" в конце 2018 года. Несколько месяцев личный состав дивизиона проходил переобучение, после которого успешно провел боевые стрельбы в Астраханской области, на полигоне Ашулук.

Большинство операторов, заступивших на боевое дежурство, уже имели дело с "Панцирем-С". Опыт боевого применения этого оружия они получили во время командировок в Сирию.

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