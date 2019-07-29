Новости

Новгородского чиновника осудили за гибель девочки в колодце 15:44
Нижегородский мотогонщик взял серебро на Supermoto European Championship 15:42
Видео: как обеспечивают пожарную безопасность в самом большом в Европе океанариуме 15:42
Новый закон о борьбе с картелями может быть принят этой осенью 15:38
В Госдуме ответили на призыв ввести украинские войска в Россию 15:30
Президент Беларуси согласовал назначение новых руководителей 15:30
Главную базу Северного флота защитит "Панцирь-С" 15:29
В Уфе пассажирский автобус врезался в электроопору 15:08
Начался серийный выпуск истребителя пятого поколения Су-57 15:05
В Уфе экс-полицейские не признали вины в изнасиловании коллеги 15:02
Лукашенко призвал уделять особое внимание развитию сельского хозяйства 15:00
УАЗ "Патриот" с "автоматом": стали известны цены 15:00
Под Новосибирском спасли людей с дрейфующего катера 14:58
Уникальный бронекатер времен войны станет памятником в Волгограде 14:56
Под Анапой турист попал в ловушку на песчаном склоне 14:48
В Красноярском крае для тушения лесных пожаров усилили группировку МЧС 14:46
В парке Майкопа обнаружено тело новорожденного ребенка 14:43
Кабинет диабетической стопы открылся в столичной клинике им. Вересаева 14:41
УАЗ представил "Патриот" с "автоматом" 14:41
В Совфеде оценили перспективы вторжения Украины в Россию 14:35
Травматолог-ортопед развеял миф об опасности спорта при плоскостопии 14:35
Минобороны возродит расформированные в СССР полки и батальоны 14:28
В больнице скончалась пятая пострадавшая в ДТП в Ленобласти 14:27
Disney установил очередной рекорд "всех времен и народов" 14:25
Фанат Земфиры разбил ее Mercedes 14:17
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ и в Сети на текущей неделе
Что не пропустить по ТВ и в Сети на текущей неделе
Синоптики сообщили, как долго простоит осенняя погода
Синоптики сообщили, как долго простоит осенняя погода
30 июля в "РГ" обсудят новые моменты в продленной "дачной амнистии"
30 июля в "РГ" обсудят новые моменты в продленной "дачной амнистии"
29.07.2019 14:43
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В парке Майкопа обнаружено тело новорожденного ребенка

Текст: Анна Юркова (Адыгея)

В столице Адыгеи сотрудники СК возбудили дело после обнаружения в городском парке тела новорожденного мальчика.

В Алтайском крае в подъезде нашли тело младенца в пакете

По информации пресс-службы следственного управления СК по республике, мертвый ребенок был найден в минувшую субботу в 19.15 в городском парке культуры и отдыха в Майкопе, расположенного на берегу реки Белой. Возбуждено уголовное дело по статье 106 УК РФ ("Убийство матерью новорожденного ребенка").

Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства случившегося, разыскивается мать малыша.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Адыгея Майкоп
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

В Госдуме ответили на призыв ввести украинские войска в Россию
Минобороны возродит расформированные в СССР полки и батальоны
Социологи рассказали об отношении россиян к электронным паспортам
Названы самые востребованные рабочие профессии в России
В ПФР рассказали, как избежать ошибок в начислении пенсий