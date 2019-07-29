В парке Майкопа обнаружено тело новорожденного ребенка

В столице Адыгеи сотрудники СК возбудили дело после обнаружения в городском парке тела новорожденного мальчика.

По информации пресс-службы следственного управления СК по республике, мертвый ребенок был найден в минувшую субботу в 19.15 в городском парке культуры и отдыха в Майкопе, расположенного на берегу реки Белой. Возбуждено уголовное дело по статье 106 УК РФ ("Убийство матерью новорожденного ребенка").

Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства случившегося, разыскивается мать малыша.