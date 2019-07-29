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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Краснодаре изъяли Audi за долг по 113 штрафам на 1,5 млн рублей

Текст: Александр Ершов (Краснодарский край)
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Во время совместного рейда сотрудников ГИБДД и управления Федеральной службы судебных приставов по Краснодарскому краю  в столице Кубани был обнаружен принадлежавший злостному должнику автомобиль Audi Q5.

Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС
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Эта иномарка, как рассказали в пресс-службе УФССП по региону, давно находилась в розыске, так как его владелец скрывался от оплаты огромного числа задолженностей. В момент задержания за рулем авто, выезжавшего из Краснодара на территорию Адыгеи по Тургеневскому мосту, находилось третье лицо. Поэтому водителю "незамедлительно была разъяснена причина остановки".

По данным Межрайонного отдела по розыску должников, их имущества и розыску детей, владелец Audi Q5 (он, кстати, является директором сразу нескольких организаций), оказался "не только злостным нарушителем ПДД, но и должником по 113 исполнительным производствам на сумму свыше 1,5 миллиона рублей".

Сообщается, что данное транспортное средство "было арестовано и передано инициатору розыска - МРО по взысканию штрафов".

Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край Краснодар
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