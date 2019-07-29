Новости

В Байкальске из-за паводка возникла угроза коммунальным сетям 12:21
В США назвали первого покупателя российских ракетных систем С-500 12:20
В Краснодаре на улице нашли раненого подростка в состоянии комы 12:14
Уральские ученые восстановят наскальные рисунки Игнатьевской пещеры 12:12
На Дону в ДТП два человека погибли, восемь пострадали 12:10
Боевик "ИГ" осужден на 13 лет за попытку нападения на храм в Дагестане 12:01
Названы самые востребованные рабочие профессии в России 11:58
Пострадавших при пожаре в лагере "Холдоми" детей выписали из больницы 11:57
Лидер Rammstein Линдеманн сел за штурвал самолета по дороге в Москву 11:53
На Алтае чиновницу заподозрили во взятках на 2,5 миллиона рублей 11:46
Как изменит жизнь белорусов новый антитабачный декрет 11:40
В Приамурье из подтопленных районов эвакуировали около 2 тыс человек 11:34
В Краснодаре изъяли Audi за долг по 113 штрафам на 1,5 млн рублей 11:12
В Волгоградской области соляная кислота вытекла на автодорогу 11:05
Дым от пожаров в Якутии и Иркутской области добрался до Улан-Удэ 11:04
На Мамаевом кургане нашли боеприпасы времен Сталинградской битвы 11:02
Математики рассказали, почему нельзя предсказать цены на нефть 10:53
В Югре пять человек пострадали в ДТП с автобусами 10:52
В Хабаровском крае после пожара отстранили от должности замминистра 10:51
Под Тамбовом восемь человек отравились грибами 10:49
Экс-сотрудника администрации президента осудили за мошенничество 10:48
В Минске стартовал I Форум регионов Беларуси и Узбекистана 10:46
В Челябинске сторож детсада отбился от родителя бензопилой 10:40
AliExpress начнет поставлять свои товары в российские магазины 10:37
Москвичей предупредили о температурном антирекорде 10:36
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ и в Сети на текущей неделе
Что не пропустить по ТВ и в Сети на текущей неделе
Синоптики сообщили, как долго простоит осенняя погода
Синоптики сообщили, как долго простоит осенняя погода
Начальная школа за три или четыре года: каким детям она полезна
Начальная школа за три или четыре года: каким детям она полезна
29.07.2019 12:14
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Краснодаре на улице нашли раненого подростка в состоянии комы

Текст: Анна Юркова (Краснодарский край)

Сотрудники СК в столице Кубани начали проверку по факту обнаружения на одной из улиц 13-летнего школьника в состоянии комы.

Хабаровский пенсионер "выстрелил" в ребенка из металлической трубки

По информации пресс-службы следственного управления СКР по Кубани, накануне в полицию поступило сообщение о том, что во дворе одного из домов на улице Длинной прохожие заметили подростка, лежащего без сознания и с многочисленными травмами.

"В ходе проверки личность пострадавшего установлена - им оказался 13-летний ребенок. В настоящее время мальчик находится в больнице, его состояние оценивается как стабильно тяжелое", - добавили в ведомстве.

Сейчас следователи выясняют обстоятельства произошедшего, кроме того, разыскивают родителей подростка. Ход проверки взял на контроль руководитель следственного управления по краю Вадим Бугаенко. 

Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край Краснодар
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

В России запретят анонимно пополнять "Яндекс.Деньги" и кошелек QIWI
Названы страны с самым дешевым и дорогим бензином
Киев намерен реформировать СБУ
В России предложили создать реестр подозреваемых в отмывании денег
Пушков ответил на протест МИД Украины из-за визита Медведева в Крым