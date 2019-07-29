В Краснодаре на улице нашли раненого подростка в состоянии комы

Сотрудники СК в столице Кубани начали проверку по факту обнаружения на одной из улиц 13-летнего школьника в состоянии комы.

По информации пресс-службы следственного управления СКР по Кубани, накануне в полицию поступило сообщение о том, что во дворе одного из домов на улице Длинной прохожие заметили подростка, лежащего без сознания и с многочисленными травмами.

"В ходе проверки личность пострадавшего установлена - им оказался 13-летний ребенок. В настоящее время мальчик находится в больнице, его состояние оценивается как стабильно тяжелое", - добавили в ведомстве.

Сейчас следователи выясняют обстоятельства произошедшего, кроме того, разыскивают родителей подростка. Ход проверки взял на контроль руководитель следственного управления по краю Вадим Бугаенко.