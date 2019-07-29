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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Челябинске сторож детсада отбился от родителя бензопилой

Текст: Михаил Пинкус (Челябинск)

В Челябинске сторож детского сада задержан за драку с пьяным родителем, который в выходной день пришел за своим ребенком и устроил драку. Охранник нанес нападавшему ранение бензопилой, сообщили в понедельник в региональном управлении Росгвардии.

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- Инцидент произошел в воскресенье на улице Мамина в Челябинске, - сообщили в пресс-службе ведомства. - Находясь на маршруте патрулирования, наши сотрудники заметили окровавленного мужчину, который сообщил, что ранения ему нанес сторож детского сада, который набросился на него с бензопилой.

Задержав 58-летнего сторожа детского учреждения, полицейские выслушали его версию произошедшего. По его словам, 26-летний мужчина в состоянии опьянения зашел на территорию детского сада и потребовал отдать ему его ребенка. В ответ на возражения сторожа о том, что в воскресенье детей в учреждении не бывает, родитель нанес ему удар кулаком в лицо. В итоге ему пришлось отбиваться от агрессора бензопилой.

После вмешательства полиции раненого госпитализировали, а сторожа передали сотрудникам следственно-оперативной группы. Обстоятельства инцидента выясняются, отметили в ведомстве.

Происшествия Преступления Криминал Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Челябинская область Челябинск
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