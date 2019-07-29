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29.07.2019 11:57
Рубрика: Спорт

Россиянин Андрей Рублев взлетел на 29 мест в рейтинге АТР

Текст: Максим Домчев
Россиянин Андрей Рублев поднялся с 78-й на 49-ю позицию в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), обновленная версия которого опубликована на официальном сайте организации.
Российский теннисист Андрей Рублев. Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости Российский теннисист Андрей Рублев. Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости
Российский теннисист Андрей Рублев. Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости

На прошедшей неделе Рублев дошел до финала крупного турнира в Гамбурге, где уступил грузину Николозу Басилашвили в трех сетах - 5:7, 6:4, 3:6. Для Рублева это был первый финал на турнирах серии ATP 500. Благодаря выступлению в Германии российский теннисист улучшил свое положение в рейтинге сразу на 29 позиций.

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Серб Новак Джокович продолжает лидировать в рейтинге. Россиянин Карен Хачанов остался на восьмой строчке, другой соотечественник Даниил Медведев опустился на десятое место.

Рейтинг АТР, версия от 29 июля:

1 (1). Новак Джокович (Сербия) - 12415 очков,

2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) - 7945,

3 (3). Роджер Федерер (Швейцария) - 7460,

4 (4). Доминик Тим (Австрия) - 4595,

5 (5). Александр Зверев (Германия) - 4415,

6 (6). Стефанос Циципас (Греция) - 4045,

7 (7). Кэй Нисикори (Япония) - 4040,

8 (8). Карен Хачанов (Россия) - 2890,

9 (10). Фабио Фоньини (Италия) - 2625,

10 (9). Даниил Медведев (Россия) - 2625...

49 (78). Андрей Рублев (Россия) - 996.

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В первой десятке рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA), новая версия которого размещена на официальном сайте организации, изменений не произошло. Его возглавляет австралийка Эшли Барти. Лучшей из россиянок является Дарья Касаткина, занимающая 40-ю строчку.

Рейтинг WTA, версия от 29 июля:

1 (1). Эшли Барти (Австралия) - 6605 очков,

2 (2). Наоми Осака (Япония) - 6257,

3 (3). Каролина Плишкова (Чехия) - 6055,

4 (4). Симона Халеп (Румыния) - 5933,

5 (5). Кики Бертенс (Нидерланды) - 5130,

6 (6). Петра Квитова (Чехия) - 4785,

7 (7). Элина Свитолина (Украина) - 4638,

8 (8). Слоан Стивенс (США) - 3802,

9 (9). Серена Уильямс (США) - 3411,

10 (10). Арина Соболенко (Беларусь) - 3365…

40 (40). Дарья Касаткина (Россия) - 1325...

43 (44). Анастасия Павлюченкова (Россия) - 1185…

47 (48). Екатерина Александрова (Россия) - 1133…

56 (55). Вероника Кудерметова (Россия) - 986…

57 (57). Маргарита Гаспарян (Россия) - 969…

74 (64). Анастасия Потапова (Россия) - 795…

82 (81). Мария Шарапова (Россия) - 740…

86 (88). Вера Звонарева (Россия) - 700…

92 (93). Анна Блинкова (Россия) - 664…

98 (94). Наталья Вихлянцева (Россия) - 638.

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