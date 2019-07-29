Счетная палата указала на неэффективную поддержку моногородов

За два года работы программы развития моногородов на субсидии потратили 18 миллиардов рублей, но количество трудоспособного населения здесь сократилось на 350 тысяч человек, выяснили в Счетной палате (СП). Потратить бюджетные деньги с максимальной пользой можно, если учитывать конкретную ситуацию, считают эксперты.

Комплексная программа развития моногородов была запущена в 2016 году, а затем досрочно прекращена с 1 января 2019 года. В стране утвердили Стратегию пространственного развития Российской Федерации, в которой внимание предполагается уделять и моногородам. Но пока проблемы территорий, где вся жизнь вращается вокруг одного крупного предприятия, отнюдь не решили, скорее, напротив.

Люди продолжают уезжать, причем наиболее квалифицированные кадры. А более половины тех, кто остался, по-прежнему оценивают ситуацию в своем городе как "кризисную". Предпринимательская активность в моногородах за два года снизилась, юрлиц стало на 22,7 процента меньше.

Неверной оказалась уже методика оценки эффективности мероприятий, которой пользовалось минэкономразвития, считают в СП. Например, при подсчете вновь созданных рабочих мест учитывали временные места. Потому этот показатель почти вдвое превысил плановый. При этом в половине моногородов уровень безработицы был выше среднероссийского.

Но главное упущение было в том, что запустили программу без учета стратегических национальных приоритетов. Показатели, определенные Указом президента от 7 мая 2012 года N 596 по созданию высокопроизводительных рабочих мест и стимулированию роста производительности труда, не использовались.

Предпринимательская активность в российских моногородах за два года снизилась, компаний стало на 22,7 процента меньше

На деле "программа была сведена к координации мер по связанным с ней приоритетным проектам в области здравоохранения, образования, качества дорог, жилищно-коммунального хозяйства и городской среды, малого и среднего предпринимательства и практически не предусматривала оказание прямого влияния на достижение основной цели - снижение зависимости моногородов от деятельности градообразующих предприятий", - говорится в отчете. Игнорировали также возможность оказывать поддержку моногородам в зависимости от их социально-экономических и географических особенностей, указывают аудиторы.Теперь механизм нужно изменить, а цели и задачи программы пересмотреть. Но сначала оценить положение городов и их потенциал, указывает СП.