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29.07.2019 20:06
Рубрика: Экономика

Не так считали

Счетная палата указала на неэффективную поддержку моногородов
Текст: Евгений Гайва
Российская газета - Федеральный выпуск № 165(7923)
За два года работы программы развития моногородов на субсидии потратили 18 миллиардов рублей, но количество трудоспособного населения здесь сократилось на 350 тысяч человек, выяснили в Счетной палате (СП). Потратить бюджетные деньги с максимальной пользой можно, если учитывать конкретную ситуацию, считают эксперты.

Комплексная программа развития моногородов была запущена в 2016 году, а затем досрочно прекращена с 1 января 2019 года. В стране утвердили Стратегию пространственного развития Российской Федерации, в которой внимание предполагается уделять и моногородам. Но пока проблемы территорий, где вся жизнь вращается вокруг одного крупного предприятия, отнюдь не решили, скорее, напротив.

Люди продолжают уезжать, причем наиболее квалифицированные кадры. А более половины тех, кто остался, по-прежнему оценивают ситуацию в своем городе как "кризисную". Предпринимательская активность в моногородах за два года снизилась, юрлиц стало на 22,7 процента меньше.

Выжутович: Беспроцентное кредитование - часть новой госпрограммы развития моногородов

Неверной оказалась уже методика оценки эффективности мероприятий, которой пользовалось минэкономразвития, считают в СП. Например, при подсчете вновь созданных рабочих мест учитывали временные места. Потому этот показатель почти вдвое превысил плановый. При этом в половине моногородов уровень безработицы был выше среднероссийского.

Но главное упущение было в том, что запустили программу без учета стратегических национальных приоритетов. Показатели, определенные Указом президента от 7 мая 2012 года N 596 по созданию высокопроизводительных рабочих мест и стимулированию роста производительности труда, не использовались.

Предпринимательская активность в российских моногородах за два года снизилась, компаний стало на 22,7 процента меньше

На деле "программа была сведена к координации мер по связанным с ней приоритетным проектам в области здравоохранения, образования, качества дорог, жилищно-коммунального хозяйства и городской среды, малого и среднего предпринимательства и практически не предусматривала оказание прямого влияния на достижение основной цели - снижение зависимости моногородов от деятельности градообразующих предприятий", - говорится в отчете. Игнорировали также возможность оказывать поддержку моногородам в зависимости от их социально-экономических и географических особенностей, указывают аудиторы.Теперь механизм нужно изменить, а цели и задачи программы пересмотреть. Но сначала оценить положение городов и их потенциал, указывает СП.

Экономика Казна Федеральный бюджет Госфонды и контрольные органы Счетная палата Моногорода в России
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