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29 июля 2019 г.

Постановление правительства Ставропольского края от 26 июля 2019 года № 326-п "Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в Ставропольском крае за II квартал 2019 года"

Дата подписания 26 июля 2019 г.
Опубликован 29 июля 2019 г.
Вступает в силу 26 июля 2019 г.

В соответствии с Законом Ставропольского края "О порядке установления величины прожиточного минимума в Ставропольском крае" Правительство Ставропольского края постановляет:

1. Установить величину прожиточного минимума в Ставропольском крае за II квартал 2019 года в размере:

а) на душу населения - 9550 рублей;

б) по основным социально-демографическим группам населения:

для трудоспособного населения - 10222 рубля;

для пенсионеров - 7810 рублей;

для детей - 9843 рубля.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Губернатор Ставропольского края В.В.Владимиров

 

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