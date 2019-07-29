В Иордании открыли первый подводный музей военной техники

Необычный подводный музей открыли в Иордании у берегов популярного курорта Акаба. Здесь в течение одной недели затопили 19 списанных единиц разной военной техники.

Видео представил канал RT. Недалеко от пляжа в Красном море на фоне кораллов и разноцветных рыб разворачивается батальная сцена - появляются танки, боевой вертолет и даже зенитная батарея.

Власти города заявили, что все машины совершенно безопасны. Перед погружением их очистили от опасных веществ, так что вреда окружающей среде они не нанесут. Зато, по их мнению, должны привлечь на курорт заинтересованных туристов и профессиональных дайверов.

Кстати, в российском городе Кронштадте работает единственный в РФ и крупнейший в мире музей батискафов "Эра Гидрокосмоса". Там представлены самые разнообразные подводные объекты. И "РГ" постоянно рассказывает о новых экспонатах музея.