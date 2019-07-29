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В России запретят анонимно пополнять "Яндекс.Деньги" и кошелек QIWI

Текст:   Ольга Игнатова
29.07.2019,  
09:59

Вскоре для того, чтобы пополнить анонимные электронные кошельки "Яндекс.Деньги", "QIWI Кошелек", WebMoney, PayPal, VK Pay и другие, потребуется банковский счет.

Соответствующие поправки в закон о национальной платежной системе, как сообщает издание РБК, одобрил Совет Федерации. До последнего времени не требовалось подтверждать личность при пополнении электронных кошельков.

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После подписания закона президентом неидентифицированные клиенты смогут предоставлять денежные средства оператору электронных денежных средств только с использованием банковского счета.

По словам главы комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова, поправки в закон о национальной платежной системе внесены по просьбе Росфинмониторинга, так как считается, что электронные кошельки могут использоваться для финансирования распространения наркотиков, терроризма и т.д.

По данным Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов, ежегодно через электронные кошельки совершается более двух млрд операций на сумму более 1,7 трлн рублей. Запрет на анонимное пополнение кошельков может затронуть около 10 млн человек.

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