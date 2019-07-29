В России запретят анонимно пополнять "Яндекс.Деньги" и кошелек QIWI

Вскоре для того, чтобы пополнить анонимные электронные кошельки "Яндекс.Деньги", "QIWI Кошелек", WebMoney, PayPal, VK Pay и другие, потребуется банковский счет.

Соответствующие поправки в закон о национальной платежной системе, как сообщает издание РБК, одобрил Совет Федерации. До последнего времени не требовалось подтверждать личность при пополнении электронных кошельков.

После подписания закона президентом неидентифицированные клиенты смогут предоставлять денежные средства оператору электронных денежных средств только с использованием банковского счета.

По словам главы комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова, поправки в закон о национальной платежной системе внесены по просьбе Росфинмониторинга, так как считается, что электронные кошельки могут использоваться для финансирования распространения наркотиков, терроризма и т.д.

По данным Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов, ежегодно через электронные кошельки совершается более двух млрд операций на сумму более 1,7 трлн рублей. Запрет на анонимное пополнение кошельков может затронуть около 10 млн человек.