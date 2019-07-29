В США испугались северокорейской ракеты, похожей на "Искандер"

Северокорейский аналог "Искандера" вызвал серьезные опасения у американских экспертов.

Издание Military Watch посвятило статью новой тактической баллистической ракете, созданной в Северной Корее. Она должна заменить предыдущие модели "Хвасонг-6" и "Токса".

Больше всего эксперта беспокоит то, что БР очень похожа на ракету 9К720 "Искандер". И он даже предполагает, что Россия могла передать своему соседу кое-какие технологии.

Автор обращает внимание на то, что обе ракеты используют твердотопливный композит. Это позволяет мгновенно вести огонь из мобильных пусковых установок. К тому же они управляются на каждом этапе полета для обеспечения максимальной точности.

Ракеты умеют менять траекторию и выполнять сложные маневры во время полета. Все это, в сочетании со способностью выпускать ложные мишени и поражать цели на скорости выше 5 Махов, делает их почти неуязвимыми для самых современных систем ПВО.

Особое опасение аналитика вызывает тот факт, что если Россия разрабатывала "Искандер" в соответствии с условиями договора о РСМД, то Северная Корея никакими ограничениями себя не сдерживала. Это означает, что Пхеньян способен разрабатывать тактические ракеты с дальностью полета более 500 километров. Следовательно, в зону действия нового оружия попадают военные базы США по всей Южной Корее.

А если они еще и будут оснащены химическими, кассетными или проникающими боеголовками, это позволит Северной Корее эффективно обезвредить эти объекты при потенциальном конфликте, даже если они будут сильно укреплены.

Уязвимой для ракет может стать и база в Йокосуке (Япония), где располагается 7-й флот США.