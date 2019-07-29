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Видео: 9-летняя внучка Владимира Машкова зачитала рэп в машине

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    29.07.2019, 15:57
Текст:   Олег Усков

Актриса Мария Машкова, дочь советского и российского актера и режиссера Владимира Машкова, опубликовала в своем Instagram забавное видео, на котором Стефания, младший представитель династии, также демонстрирует признаки артистизма. 

В ролике юная леди подпевает композиции актрисы и рэперши Карди Би, сопровождая процесс характерными телодвижениями.

"Одна из моих любимых песен из подборки Фани. В песне предоставляется полный список того, что должна любить настоящая женщина. Ну там... доллары, бриллианты, Balenciaga...", - прокомментировала Мария. Добавив тэги #истинные #ценности #фаняаляматьмария.

Комментаторы искупали ребенка в одобрениях, заверив маму, что ее чадо "невероятно" и "деду радость на старость".

Марии Машковой 34 года. Ее мать - Елена Шевченко, актриса и режиссер, служила в Московском академическом театре имени Маяковского.

Мария - актриса театра, кино и ТВ. Известна по роли Маши Поповой в "МакМафии", по фильмам и сериалам "Побег из Москвабада", "Бедная Liz", "Папа", дилогии "Мама, не горюй".

Стефания - дочь от второго брака артистки, с музыкантом и бизнесменом Александром Слободяником.

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