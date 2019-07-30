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30.07.2019 13:18
Рубрика: Спорт

Александр Самедов объявил о завершении карьеры

Текст: Максим Домчев
Бывший полузащитник сборной России по футболу Александр Самедов объявил о завершении карьеры в возрасте 35 лет.
Фото: Саид Царнаев / РИА Новости Фото: Саид Царнаев / РИА Новости
Фото: Саид Царнаев / РИА Новости

На своей странице в Instargam он сообщил о принятом решении.

Экс-футболист "МЮ" и "Ювентуса" Патрис Эвра завершил карьеру

"Дорогие мои друзья, близкие, болельщики! Настал тот момент, когда я заканчиваю спортивную карьеру как футболист. Много лет я жил, работал и играл, мечтал и строил планы, зная, что вы рядом. Все это время я старался добиваться побед и результатов для того, чтобы вы могли гордиться мной и российским футболом! Я хотел расти как спортсмен, как футболист, как личность. Моя мечта осуществилась! Я этого достиг! И я счастлив, что вы всегда верили в меня, поддерживали, переживали, давали силы идти вперед и добиваться большего! Благодарю Всевышнего за предопределенный для меня путь, по которому я иду с честью. Любовь и благодарность моей семье, близким и друзьям. Спасибо моим тренерам, наставникам, медицинским службам клубов. Моя душевная признательность партнерам по командам и, конечно же, болельщикам. Каждый из вас навсегда в моем сердце!", - написал Самедов.

Фото: AP Photo/Andre Penner
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Воспитанник московского "Спартака" дебютировал в составе красно-белых в 2002 году. С 2005 по 2016 год выступал за московские клубы "Локомотив", "Москва" и "Динамо". Вернувшись в "Спартак" в 2017 году завоевал чемпионский титул и выиграл Суперкубок России. За карьеру он 4 раза завоевывал Кубок страны, три в составе "Локомотива" и один - "Спартака".

Начав прошлый сезон в составе красно-белых, зимой Самедов в статусе свободного агента перешел в "Крылья Советов".

За сборную России Самедов провел 53 матча, в которых забил 7 голов. Участник чемпионата мира 2018 года, который прошел в России.

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