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30.07.2019,  
13:05
Текст:  Светлана Цыганкова

Американская компания представила аналог российского "Авангарда"

Американская компания Raytheon завершила эскизный проект гиперзвукового планера, который может оснащаться разным вооружением. Этот планер в состоянии лететь на скорости, превышающей 5 чисел Маха.

Фото: wikipedia.org
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Об этом сообщает пресс-служба компании. И добавляет, что конструкторы начали техническое проектирование планера.

Компания Raytheon получила контракт на разработку гиперзвукового планера в марте 2019 года. В его условиях - создание двухступенчатой системы вооружения, которая включает ракету-носитель и сам гиперзвуковой планер. Суть в том, что баллистическая ракета поднимет планер в верхние слои атмосферы, разгонит его до гиперзвуковой скорости. А потом аппарат отойдет от носителя и направится к цели. Разработка ведется ускоренным темпом.

- Мы понимаем срочную необходимость и работаем быстро, чтобы предоставить эту передовую технологию вооруженным силам нашей страны, - сказал Томас Бассинг (Thomas Bussing), вице-президент Raytheon. - Цель состоит в том, чтобы держать Америку впереди возникающих угроз, и мы на правильном пути.

Подобными разработками занимаются также Россия, Китай и Франция, пишет N+1. По данным экспертов, такие гиперзвуковые планеры способны маневрировать, быстро наносить удар по противнику и предолевать системы противовоздушной и противоракетной обороны.

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