Авиаудар на севере Йемена стал причиной гибели 13 человек

Коалиция, возглавляемой Саудовской Аравией, нанесла авиаудар по позициям мятежников на севере Йемена. Был атакован город Катабир в провинции Саада, которую контролируют хуситы.

Как сообщает Al Mayadeen, в результате атаки погибли 13 человек. Удар пришелся по оживленному народному рынку Ас-Сабет. Все погибшие - мирные жители. Пострадали 23 человека, в том числе 11 детей.

Представитель хуситов в Сане генерал Яхья Сариа расценил атаку как военное преступление аравийской коалиции.

Противоборство между правительственными силами и хуситами продолжается в Йемене с августа 2014 года. В марте 2015-го одну из сторон конфликта начала поддерживать коалиция, возглавляемая Саудовской Аравией.