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30.07.2019 11:59
Рубрика: Дороги

ЦКАД начнут сдавать осенью 2020 года

Текст: Ирина Рыбникова
Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости
Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости

Некоторые участки Центральной кольцевой автодороги будут достроены и открыты осенью следующего года, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Фото: istock
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- Сдача основных участков ЦКАД планируется на октябрь 2020 года. В частности, Звенигородский ход и участок, который пересекает Ленинский городской округ и Подольск, - заявил Воробьев на заседании областного правительства. Губернатор попросил профильные ведомства оказывать всяческое содействие реализации этого проекта.

Звенигородский ход - это пусковой комплекс №5, проходящий от трассы М-11 Москва - Санкт-Петербург по территориям Солнечногорского, Одинцовского, Истринского, Звенигородского и Наро-Фоминского городских округов Подмосковья. Его протяженность составляет более 87 километров, и это будет единственный участок ЦКАД с бесплатным проездом на всем протяжении.

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Участок, который пересекает Подольск и Ленинский округ, относится к пусковому комплексу №1. Проходит от автодорог М-4 Дон до М-1 Беларусь. Протяженность этого участка составляет 118 километров, большая часть из которых проходит по территории Новой Москвы.

#дороги