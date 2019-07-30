ЦКАД начнут сдавать осенью 2020 года

Некоторые участки Центральной кольцевой автодороги будут достроены и открыты осенью следующего года, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

- Сдача основных участков ЦКАД планируется на октябрь 2020 года. В частности, Звенигородский ход и участок, который пересекает Ленинский городской округ и Подольск, - заявил Воробьев на заседании областного правительства. Губернатор попросил профильные ведомства оказывать всяческое содействие реализации этого проекта.

Звенигородский ход - это пусковой комплекс №5, проходящий от трассы М-11 Москва - Санкт-Петербург по территориям Солнечногорского, Одинцовского, Истринского, Звенигородского и Наро-Фоминского городских округов Подмосковья. Его протяженность составляет более 87 километров, и это будет единственный участок ЦКАД с бесплатным проездом на всем протяжении.

Участок, который пересекает Подольск и Ленинский округ, относится к пусковому комплексу №1. Проходит от автодорог М-4 Дон до М-1 Беларусь. Протяженность этого участка составляет 118 километров, большая часть из которых проходит по территории Новой Москвы.