Распоряжение правительства Хабаровского края от 29 июля 2019 года № 623-рп "О введении режима чрезвычайной ситуации"

В результате выпадения обильных осадков и подъемов уровней воды на реках Хабаровского края нарушены условия жизнедеятельности населения в Верхнебуреинском, Тугуро-Чумиканском и имени Лазо муниципальных районах края, прогнозируется неблагоприятная паводковая обстановка на всей территории Хабаровского края.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", постановлениями Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2003 г. № 794 "О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций", от 21 мая 2007 г. № 304 "О классификации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", Законом Хабаровского края от 01 марта 1996 г. № 7 "О защите населения и территории Хабаровского края от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", постановлением Правительства Хабаровского края от 21 июля 2010 г. № 184-пр "Об утверждении Положения о Хабаровской территориальной подсистеме предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций":

1. Ввести с 29 июля 2019 г. для органов управления и сил Хабаровской территориальной подсистемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее - Хабаровская подсистема РСЧС) в границах городских округов "Город Хабаровск", "Город Комсомольск-на-Амуре", Амурского, Бикинского, Ванинского, Верхнебуреинского, Вяземского, имени Лазо, имени Полины Осипенко, Комсомольского, Нанайского, Николаевского, Советско-Гаванского, Солнечного, Тугуро-Чумиканского, Ульчского, Хабаровского муниципальных районов Хабаровского края режим чрезвычайной ситуации регионального характера (далее - ЧС).

2. Установить для сил и средств Хабаровской подсистемы РСЧС региональный уровень реагирования.

3. Назначить руководителем ликвидации ЧС заместителя Председателя Правительства края по вопросам топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства.

4. Министерствам края, иным органам исполнительной власти края, органам местного самоуправления и организациям обеспечить выполнение мероприятий по ликвидации ЧС в соответствии с решениями, принимаемыми комиссией по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Правительства Хабаровского края.

5. Комитету Правительства края по гражданской защите организовать сбор, анализ и обмен информацией об обстановке в зоне ЧС, а также о принимаемых мерах по ее ликвидации.

6. Комитету по информационной политике и массовым коммуникациям Правительства края проинформировать население Хабаровского края о введении режима ЧС.

Губернатор, Председатель Правительства края С.И.Фургал

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