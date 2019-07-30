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30.07.2019,  
14:48
Текст:  Антон Валагин

Индия отказалась от беспилотников США из-за Ирана

Фото: U.S. Air Force/ Wikimedia.org Фото: U.S. Air Force/ Wikimedia.org
Фото: U.S. Air Force/ Wikimedia.org

Минобороны Индии отказалось от покупки американских беспилотных разведчиков RQ-4 Global Hawk из-за их высокой цены и уязвимости. 20 июня американский разведчик был сбит ПВО Ирана над Ормузским проливом. Стратегический разведчик стоимостью 140 миллионов долларов уничтожила ракета зенитного комплекса российского производства С-300.

Фото: Минобороны РФ/Wikimedia.org
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Ранее армия, ВВС и ВМС Индии планировали за шесть миллиардов долларов купить у США 30 беспилотников - по 10 аппаратов для каждого вида войск. Военные еще не обращались за одобрением сделки к правительству страны, а после инцидента на Ближнем Востоке и вовсе отказались от нее, пишет Hindustan Times.

Другой причиной стала дороговизна американской техники. Стоимость RQ-4 без дополнительного оборудование для Индии составляет 100 миллионов долларов. Global Hawk в ударном варианте с ракетами Hellfire и бомбами с лазерным наведением стоит вдвое больше.

- Это дороже многоцелевого истребителя Rafale c комплектом ракет. В таком случае ВВС Индии отдадут предпочтение покупке многоцелевых истребителей с ракетами "воздух-воздух" большой дальности, - приводит издание слова представителя высокопоставленного чиновника Минобороны.

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