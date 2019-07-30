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30.07.2019 13:29
Рубрика: Власть

Кабмин утвердил дорожную карту развития государственной гражданской службы

Текст: Владимир Кузьмин
Кабинет министров утвердил план мероприятий по реализации основных направлений развития государственной гражданской службы Российской Федерации на 2019-2021 годы.
Фото: Михаил Метцель/ТАСС Фото: Михаил Метцель/ТАСС
Фото: Михаил Метцель/ТАСС

В "дорожную карту" включены 14 пунктов, направленных на совершенствование порядка назначения на должности государственной гражданской службы, стимулирование гражданских служащих к повышению эффективности своей профессиональной деятельности, развитие системы государственных гарантий для госслужащих, внедрение новых форм профессионального развития.

Фото: iStock
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Так, до 15 ноября должен быть подготовлен проект нормативного правого акта для внедрения единой методики прохождения испытаний на государственной гражданской службе в федеральных органах исполнительной власти. В этот же срок от министерства труда и социальной защиты ожидают проект указа президента для совершенствования порядка проведения аттестации гражданских служащих и ряд документов, развивающих систему социальных гарантий на гражданской службе. Предусматривается оптимизация структуры денежного содержания гражданских служащих путем поэтапного увеличения в структуре этого содержания доли должностного оклада и без снижения общего уровня.

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