Кабмин утвердил дорожную карту развития государственной гражданской службы

Кабинет министров утвердил план мероприятий по реализации основных направлений развития государственной гражданской службы Российской Федерации на 2019-2021 годы.

В "дорожную карту" включены 14 пунктов, направленных на совершенствование порядка назначения на должности государственной гражданской службы, стимулирование гражданских служащих к повышению эффективности своей профессиональной деятельности, развитие системы государственных гарантий для госслужащих, внедрение новых форм профессионального развития.

Так, до 15 ноября должен быть подготовлен проект нормативного правого акта для внедрения единой методики прохождения испытаний на государственной гражданской службе в федеральных органах исполнительной власти. В этот же срок от министерства труда и социальной защиты ожидают проект указа президента для совершенствования порядка проведения аттестации гражданских служащих и ряд документов, развивающих систему социальных гарантий на гражданской службе. Предусматривается оптимизация структуры денежного содержания гражданских служащих путем поэтапного увеличения в структуре этого содержания доли должностного оклада и без снижения общего уровня.