Кавалерия США проведет учения у российской границы

Более трех тысяч военнослужащих 14 стран участвуют в международных учениях Agile Spirit 19 на грузинском полигоне Вазиани.

Маневры проходят в 90 километрах от российской границы, их цель - наладить координацию между грузинской армией и войсками США в Европе, пишет Defence Blog. Военные проведут боевые стрельбы, отработают действия в горах и на равнине.

В учениях принимают участие американские драгуны. По принятой в армии США традиции часть мотострелковых подразделений носит названия, оставшиеся со времен Гражданской войны, и относится к бронекавалерии. Вместо лошадей у них бронетранспортеры Stryker, легкие броневики и тяжелые грузовые автомобили.