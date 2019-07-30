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30.07.2019,  
14:07
Текст:  Антон Валагин

Кавалерия США проведет учения у российской границы

Фото: Flickr.com Фото: Flickr.com
Фото: Flickr.com

Более  трех тысяч военнослужащих 14 стран участвуют в международных учениях Agile Spirit 19 на грузинском полигоне Вазиани.

Фото: youtube.com
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Маневры проходят в 90 километрах от российской границы, их цель - наладить координацию между грузинской армией и войсками США в Европе, пишет Defence Blog. Военные проведут боевые стрельбы, отработают действия в горах и на равнине.

В учениях принимают участие американские драгуны. По принятой в армии США традиции часть мотострелковых подразделений носит названия, оставшиеся со времен Гражданской войны, и относится к бронекавалерии. Вместо лошадей у них бронетранспортеры Stryker, легкие броневики и тяжелые грузовые автомобили.

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