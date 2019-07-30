Постановление правительства Республики Коми от 30 июля 2019 года № 355 "Об утверждении величины прожиточного минимума в среднем на душу населения, по основным социально-демографическим группам населения и природно-климатическим зонам Республики Коми за II квартал 2019 года"

В соответствии со статьей 4 Закона Республики Коми "О прожиточном минимуме в Республике Коми" Правительство Республики Коми постановляет:
1. Утвердить величину прожиточного минимума в среднем на душу населения, по основным социально-демографическим группам населения и природно-климатическим зонам Республики Коми за II квартал 2019 года согласно приложению.
2. Признать утратившим силу постановление Правительства Республики Коми от 26 апреля 2019 г. № 208 "Об утверждении величины прожиточного минимума в среднем на душу населения, по основным социально-демографическим группам населения и природно-климатическим зонам Республики Коми за I квартал 2019 года".
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 июля 2019 года.
Первый заместитель Председателя Правительства Республики Коми - Руководитель Администрации Главы Республики Коми М.Порядин
Утверждена постановлением Правительства Республики Коми от 30 июля 2019 г. № 355 (приложение)
Величина прожиточного минимума в среднем на душу населения, по основным социально-демографическим группам населения и природно-климатическим зонам Республики Коми за II квартал 2019 года
(рублей, на душу населения в месяц)
|Основные социально-демографические группы населения
|В среднем по Республике Коми
|Природно-климатические зоны Республики Коми
|северная зона
|южная зона
|Все население, в том числе:
|13791
|15011
|13334
|Трудоспособное население
|14868
|15959
|14449
|Пенсионеры
|11366
|12198
|11084
|Дети
|13691
|15428
|13008
Размещение нормативно-правовых актов регионов на сайте "Российской Газеты" не является их официальной публикацией