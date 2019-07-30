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30 июля 2019 г.

Постановление правительства Республики Коми от 30 июля 2019 года № 355 "Об утверждении величины прожиточного минимума в среднем на душу населения, по основным социально-демографическим группам населения и природно-климатическим зонам Республики Коми за II квартал 2019 года"

Дата подписания 30 июля 2019 г.
Опубликован 30 июля 2019 г.
Вступает в силу 30 июля 2019 г.

В соответствии со статьей 4 Закона Республики Коми "О прожиточном минимуме в Республике Коми" Правительство Республики Коми постановляет:

1. Утвердить величину прожиточного минимума в среднем на душу населения, по основным социально-демографическим группам населения и природно-климатическим зонам Республики Коми за II квартал 2019 года согласно приложению.

2. Признать утратившим силу постановление Правительства Республики Коми от 26 апреля 2019 г. № 208 "Об утверждении величины прожиточного минимума в среднем на душу населения, по основным социально-демографическим группам населения и природно-климатическим зонам Республики Коми за I квартал 2019 года".

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 июля 2019 года.

Первый заместитель Председателя Правительства Республики Коми - Руководитель Администрации Главы Республики Коми М.Порядин

 

Утверждена постановлением Правительства Республики Коми от 30 июля 2019 г. № 355 (приложение)

Величина прожиточного минимума в среднем на душу населения, по основным социально-демографическим группам населения и природно-климатическим зонам Республики Коми за II квартал 2019 года

(рублей, на душу населения в месяц)

Основные социально-демографические группы населения В среднем по Республике Коми Природно-климатические зоны Республики Коми
северная зона южная зона
Все население, в том числе: 13791 15011 13334
Трудоспособное население 14868 15959 14449
Пенсионеры 11366 12198 11084
Дети 13691 15428 13008

 

 

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