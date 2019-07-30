Минск поддерживает меры по противодействию торговле людьми

Во Всемирный день борьбы с торговлей людьми МИД Беларуси подтвердил свою твердую приверженность "не жалеть усилий для того, чтобы это мерзкое преступление исчезло из жизни современного общества". Об этом заявил 30 июля заместитель министра иностранных дел РБ Олег Кравченко на региональном семинаре Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в белорусской столице, информирует БЕЛТА.

По инициативе Беларуси, напомнил дипломат, в прошлом году Комиссия ООН по предупреждению преступности и уголовному правосудию приняла резолюцию "Предупреждение торговли людьми с использованием технологических средств и борьба с ней". Одна из целей документа, по словам Кравченко, заключается в исследовании данной темы "для разработки эффективных способов противодействия этому виду преступности".

В нынешнем году официальный Минск совместно с Группой друзей, объединившихся в борьбе с торговлей людьми, и координационной группой по борьбе с торговлей людьми, сопредседателем которой в настоящее время выступает ОБСЕ, провел тематические дискуссии в Нью-Йорке, Вене и Женеве по проблематике информационно-коммуникационных технологий в данной сфере.

Беларусь считает очень важным, что проблема торговли людьми находится в фокусе работы ОБСЕ, подчеркнул Кравченко. Он сообщил, что именно сегодня, 30 июля, национальные и международные партнеры начинают новую информационную кампанию, направленную на предотвращение сексуального насилия и эксплуатации в отношении детей.

Представитель внешнеполитического ведомства РБ обратил внимание участников встречи на тот факт, насколько тесно связана со средствами коммуникации жизнь детей и насколько они уязвимы перед преступниками в виртуальном мире. "Эта информационная кампания и международный семинар ОБСЕ затрагивают близкие аспекты противодействия и борьбы с торговлей людьми. А это значит, что наши усилия взаимодополняющие и комплексные", - резюмировал замминистра, поблагодарив коллег из ОБСЕ за инициативу по проведению этого семинара в Минске.