"Мустанг" в небе: полет раритетного истребителя США сняли на видео

В США умельцы восстановили последний поршневой истребитель ВВС США XP-82 Twin Mustang и смогли поднять его в небо.

Раритетный самолет взмыл ввысь, спустя семьдесят лет, на авиашоу Airventure в Ошкоше, штат Висконсин. Видео полета снимали, как изнутри кабины, так и со стороны.

Ролик был опубликован порталом The Drive. Он давно следил за проектом Тома Рейли - мастера, занимающегося реконструкцией исторических самолетов.

На воссоздание истребителя у него ушло десять лет (207 000 рабочих часов). И, судя по видео, XP-82 Twin Mustang находится в очень хорошей форме.

Справка "РГ"

Проектирование двухместного дальнего истребителя XP-82 Twin Mustang началось в 1943 году. Он предназначался для эскортирования стратегических бомбардировщиков B-29 во время налетов на Японию. Фирма North American при разработке пришла к необычному конструктивному решению: соединила два фюзеляжа истребителей P-51H крылом и хвостовым стабилизатором. Но самолет не успел поучаствовать во Второй мировой. Зато его в полной мере задействовали в Корейской войне.