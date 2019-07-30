Муж певицы Жасмин объявлен в международный розыск

Муж российской певицы, актрисы и телеведущей Жасмин, бизнесмен и депутат Илан Шор, глава партии "Шор", объявлен министерством внутренних дел Молдавии в международный розыск. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-служба ведомства.

"Министерство внутренних дел объявило в национальный и международный розыск Шора Илана Мироновича", - процитирована информация МВД республики.

Уточнено, что ответственность за исполнение возложена на Генеральный инспекторат полиции при министерстве внутренних дел.

Имеет смысл напомнить, что уголовное дело на имя депутата Шора было ранее возбуждено по факту его незаконного выезда из страны на Украину. При этом существует версия, что Шор мог попасть на территорию Украины через Приднестровье.

Илан Шор был приговорен в июне 2017 года судом Кишинева к 7,5 года лишения свободы за участие в деле о банковских махинациях. Соответственно, бизнесмену было запрещено покидать территорию страны.

Жасмин (настоящее имя - Сара Манахимова, в первом браке - Семендуева) 41 год. Заслуженная артистка России и Дагестана. Родилась в Дербенте.

Обладательница девяти премий "Золотой граммофон", премии MTV Russia Music Awards (как "Лучшая исполнительница" 2005 года, семнадцати премий "Песня года". Выпустила девять студийных альбомов. Дебютный - десять лет назад.

Снялась в телефильмах и сериалах "Неизвестная версия", "Красота требует..." (продавщица газировки), "Али-Баба и сорок разбойников" и "Три мушкетера" (оба - 2005 год).