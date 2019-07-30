Новости

Вышел первый трейлер пятого сезона сериала "Острые козырьки" 15:50
"Однажды... в Голливуде" показал лучший старт из всех фильмов Тарантино 15:33
Создатель "Пилы" перезапустит "Я знаю, что вы сделали прошлым летом" 14:55
Создатель "Чипа и Дейла" и "Черного Плаща" приедет на Comic Con Russia 12:55
У солиста "Ласкового мая" Тревоги родилась дочь 12:40

Муж певицы Жасмин объявлен в международный розыск

Поп-музыка
    30.07.2019, 14:53
Текст:   Олег Усков
Фото: Екатерина Чеснокова/ РИА Новости Фото: Екатерина Чеснокова/ РИА Новости
Фото: Екатерина Чеснокова/ РИА Новости

Муж российской певицы, актрисы и телеведущей Жасмин, бизнесмен и депутат Илан Шор, глава партии "Шор", объявлен министерством внутренних дел Молдавии в международный розыск. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-служба ведомства.

"Министерство внутренних дел объявило в национальный и международный розыск Шора Илана Мироновича", - процитирована информация МВД республики.

Уточнено, что ответственность за исполнение возложена на Генеральный инспекторат полиции при министерстве внутренних дел.

Имеет смысл напомнить, что уголовное дело на имя депутата Шора было ранее возбуждено по факту его незаконного выезда из страны на Украину. При этом существует версия, что Шор мог попасть на территорию Украины через Приднестровье.

Фото: instagram.com/razin_andrei_lm
У солиста "Ласкового мая" Тревоги родилась дочь

Илан Шор был приговорен в июне 2017 года судом Кишинева к 7,5 года лишения свободы за участие в деле о банковских махинациях. Соответственно, бизнесмену было запрещено покидать территорию страны.

Жасмин (настоящее имя - Сара Манахимова, в первом браке - Семендуева) 41 год. Заслуженная артистка России и Дагестана. Родилась в Дербенте. 

Обладательница девяти премий "Золотой граммофон", премии MTV Russia Music Awards (как "Лучшая исполнительница" 2005 года, семнадцати премий "Песня года". Выпустила девять студийных альбомов. Дебютный - десять лет назад.

Снялась в телефильмах и сериалах "Неизвестная версия", "Красота требует..." (продавщица газировки), "Али-Баба и сорок разбойников" и "Три мушкетера" (оба - 2005 год).

Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Новости

Вышел трейлер девятого сезона "Американской истории ужасов" 11:42
Владимир Машков назвал условие, при котором он вернется в кино 11:15
Вышел трейлер второго сезона "Охотника за разумом" - с Чарли Мэнсоном 10:50
Стало известно, когда Инну Чурикову выпишут из больницы 29.07.2019
⧣ Россия
Фото: instagram.com/ masha_mashkova_official
Видео: 9-летняя внучка Владимира Машкова зачитала рэп в машине 29.07.2019
Бари Алибасов рассказал о сложностях приема пищи 28.07.2019
Бузова и Maruv споют на фестивале бургеров в Москве 27.07.2019
⧣ скандалы
Фото: kinopoisk.ru
Фото: Джонни Депп пожаловался, что бывшая жена тушила об него сигареты 29.07.2019
Канал НТВ начал удалять из Сети трейлер своего сериала "Чернобыль" 27.07.2019
Михаил Ширвиндт подал на развод 25.07.2019
⧣ происшествия
Фото: youtube.com/ CBS Philly
Один человек убит и пятеро ранены на съемках рэп-клипа в США 29.07.2019
46-летний актер из "Оно" Гейб Хаут умер за рулем мотоцикла 28.07.2019
Мама погибшей в США актрисы Ники Никоновой предчувствовала ее смерть 28.07.2019