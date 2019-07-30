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30.07.2019,  
11:12
Текст:  Руслан Мельников

На видео показали термобарический гранатомет российского спецназа

В интернете появилось видео, посвященное многозарядному 43-мм гранатомету с ручной перезарядкой ГМ-94, который успешно применяется российским спецназом.

Ролик, демонстрирующий использование этого оружия опубликован на youtube-канале Lazarev Tactical.

Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости
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В видео отмечается, что гранатомет, представляющий собой аналог помпового ружья, эффективно используется для "выкуривания" боевиков из зданий. Для этого, в частности, применяются специальные термобарические гранаты, которые создают объемный взрыв и по принципу действия делают ГМ-94 похожим на ручной огнемет. Любопытно, что боеприпасы можно использовать на относительно короткой дистанции. Гранатометчик, например, может стрелять в здании с 10 метров без вреда для себя.

Впрочем, для ГМ-94 предназначены и другие боеприпасы, например, осколочные, осколочно-фугасные, шрапнельные, свето-шумовые, дымовые, зажигательные и осветительные гранаты. Стрельба ведется по навесной траектории на максимальную дистанцию до 500 метров. Отмечается простота использования оружия и сильная отдача во время ведения огня, но при правильной стойке стрельба из ГМ-94 достаточно комфортна и весьма эффективна.

Магазин гранатомета рассчитан на три гранаты, но перед боевой операцией можно дослать в ствол четвертую. При этом конструктивно магазин располагается сверху и остается неподвижным, а при перезарядке двигается ствол.

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