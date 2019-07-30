На видео сняли стрельбу по спецназовцам в упор боевыми патронами

В интернете появилось видео, на котором показана стрельба по спецназовцам в защитной экипировке. При этом огонь ведется из пистолетов с близкого расстояния и практически в упор.

Как отмечается в начале ролика, размещенном на канале RAIDGEAR, в этом видео не использовалось ни одного холостого выстрела, и вся стрельба велась только боевыми патронами. В комментарии к ролику рекомендуется не повторять ничего подобного.

Действительно, на видео показаны действия профессионалов. В одном из эпизодов они становятся в круг и стреляют друг в друга из пистолета с очень близкого расстояния. Пули попадают в бронежилеты и не причиняют вреда людям.

В другом эпизоде спецназовец в бронежилете прикрывает собой незащищенного человека и перехватывает руку "противника" с пистолетом. В этом случае выстрел производится уже в упор, но защита выдерживает. Спецназовец выворачивает руку "врага" и выхватывает у него оружие.

Также на видео есть кадры "штурма" здания. Под прикрытием бронетехники спецназовцы подходят к имитации строения, а затем выдвигаются к "дверям", укрывшись за бронещитами. По бронещиту ведется огонь из пулемета, но защита выдерживает и на этот раз.

На видео показаны и другие эпизоды действий профи в различных условиях.