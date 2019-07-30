Постановление администрации Ненецкого автономного округа от 29 июля 2019 года № 207-п "Об установлении величины прожиточного минимума в Ненецком автономном округе за II квартал 2019 года"

В соответствии c законом Ненецкого автономного округа от 06.01.2005 № 553-оз "О порядке установления величины прожиточного минимума в Ненецком автономном округе" Администрация Ненецкого автономного округа постановляет:

1. Установить величину прожиточного минимума в Ненецком автономном округе за II квартал 2019 года в расчете на душу населения - 20 063 рубля, для трудоспособного населения - 21 049 рублей, для пенсионеров - 16 416 рублей, для детей - 21 112 рублей.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Временно исполняющий обязанности губернатора Ненецкого автономного округа А.В.Цыбульский

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