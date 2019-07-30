Объем банковских вкладов от 1 до 1,4 млн рублей вырос на 5,5%

В первом полугодии 2019 года наибольший прирост показали банковские вклады граждан в диапазоне от 1 миллиона до 1,4 миллиона рублей. Их объем вырос на 5,5 процента по сумме и на 5,4 процента - по количеству счетов, говорится в обзоре, подготовленном Агентством по страхованию вкладов (АСВ).

Средний размер вкладов населения (без счетов до одной тысячи рублей) на 1 июля 2019 года составил 174 тысячи рублей. С начала года этот показатель вырос на 4,9 процента.

В целом, объем средств населения в банках на 1 июля 2019 года, по данным АСВ, составил 28,9 триллиона рублей. С начала года он прибавил 4,1 процента против 2,5 процента в аналогичном периоде прошлого года.

Доля депозитов в иностранной валюте из-за укрепления курса рубля уменьшилась на 0,6 процентных пункта - до 20,9 процента.

Объем вкладов в банках растет несмотря на то, что почти половина - 47 из 100 крупнейших кредитных организаций снизила ставки по депозитам в первом полугодии, уточняет АСВ.