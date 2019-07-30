Новости

Нидерланды отказались принять сведения немецкого детектива по крушению MH17 14:39
Пожилого уральца наказали за катание на багажной ленте в аэропорту 14:35
Авиавласти России и Беларуси договорились о графике полетов 14:35
Дизайнеры предложили изменить перекрестки в Москве 14:33
Подписано распоряжение об открытии аэропорта в Саратове 14:32
В "Аптекарском огороде" предлагают попить чай по-японски 14:28
В Бурятии 18 туристов спасли из горного ущелья 14:26
Венгерскому пловцу предъявлено обвинение в Южной Корее за домогательства 14:20
Редчайшее существо со дна Тихого океана впервые попало на видео 14:20
В России упали продажи подержанных автомобилей 14:12
Дайверы нашли сокровища в подводном городе Геракла 14:10
На Дону пропала семья с ребенком 14:09
Кавалерия США проведет учения у российской границы 14:07
Минск поддерживает меры по противодействию торговле людьми 14:04
МЭР: Зарплата главы Фонда развития моногородов снижена вдвое 14:03
В Сочи появились тараканы длиной 9 сантиметров 14:02
В Саратове из-за квартиры уволен заместитель начальника УФСИН 13:54
Лукашенко обсудил с Ермошиной организацию парламентских выборов 13:53
Володин объяснил отъезд Порошенко с Украины 13:46
Прокуратура не нашла доказательств отравления Виктора Ющенко 13:44
Создатель "ретвитов" пожалел о своем изобретении 13:36
Сочи назвали самым популярным курортом у россиян 13:32
"Спартак" подтвердил продажу Фернандо в "Бэйцзин Гоань" 13:31
Волгоградец попытался похитить трубопровод за 10 млн рублей 13:30
Движение транспорта на Ильинке перекроют 2 августа 13:25
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В Пенсионном фонде России рассказали о правилах получения пенсии
В Пенсионном фонде России рассказали о правилах получения пенсии
В регионах придумали, как снизить дефицит медиков
В регионах придумали, как снизить дефицит медиков
Получить сведения о недвижимости можно будет за несколько минут
Получить сведения о недвижимости можно будет за несколько минут
30.07.2019 13:25
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Движение транспорта на Ильинке перекроют 2 августа

Текст: Ангелина Зеленькова

Улица Ильинка в центре Москвы 2 августа будет закрыта для проезда с 06:00 до 16:00. В этот день в столице будут отмечать Ильин День и 89-ю годовщину образования ВДВ.

Как изменится Москва после завершения программы благоустройства

Улица Ильинка от Биржевой до Красной площади станет пешеходной, сообщает столичный Центр организации дорожного движения. Как рассказали в пресс-службе департамента национальной политики и межрегиональных связей Москвы, в этот день офицеры, воины и ветераны ВДВ традиционно приходят на Ильинку почтить своего небесного покровителя - Пророка Божия Илию, день памяти которого совпадает с днем образования Воздушно-десантных войск (ВДВ). Участники торжества проходят Крестным ходом по Ильинке и Красной площади. Стартует программа с праздничного богослужения в храме Пророка Божия Илии в Китай-городе в 8.30. Крестный ход из храма до Лобного места на Красной площади начнется в 11.00, затем - в 11.15 - благодарственный молебен на Лобном месте.

Поздравления официальных лиц и показательные выступления почетной роты курсантов Рязанского гвардейского высшего воздушно-десантного командного училища, кадетских корпусов и духового оркестра можно будет посмотреть в 11.35.

Движение по двум центральным диаметрам в Москве запустят в ноябре

Кроме этого, в этот день для москвичей будут доступны бесплатные экскурсии в храм Пророка Божия Илии XVI века, который представляет собой уникальный культурно-археологический памятник старой Москвы. А с 12.30 до 16.00 на Васильевском спуске пройдут благотворительная трапеза, ярмарка и праздничный концерт.

Напомним, ежегодно с XVI-XVII вв. в Ильин День русские цари и патриархи, русское воинство и народ шли крестным ходом из Кремля к храму пророка Божия Илии, останавливаясь на Лобном месте, чтобы совершить молебен. В современной традиции празднование возродилось в 2003 году.

Экономика Транспорт Филиалы РГ Столица ЦФО Москва
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

В Киеве предложили привлечь Британию, США и Турцию, чтобы вернуть Крым
В Красноярском крае площадь лесных пожаров превысила миллион гектаров
Обвиняемый по делу о терактах 11 сентября пойдет на сделку со следствием
Число жертв самолета ВВС Пакистана выросло до 18 человек
Общероссийское объединение пассажиров предложило запретить BlaBlaCar