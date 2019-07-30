Движение транспорта на Ильинке перекроют 2 августа

Улица Ильинка в центре Москвы 2 августа будет закрыта для проезда с 06:00 до 16:00. В этот день в столице будут отмечать Ильин День и 89-ю годовщину образования ВДВ.

Улица Ильинка от Биржевой до Красной площади станет пешеходной, сообщает столичный Центр организации дорожного движения. Как рассказали в пресс-службе департамента национальной политики и межрегиональных связей Москвы, в этот день офицеры, воины и ветераны ВДВ традиционно приходят на Ильинку почтить своего небесного покровителя - Пророка Божия Илию, день памяти которого совпадает с днем образования Воздушно-десантных войск (ВДВ). Участники торжества проходят Крестным ходом по Ильинке и Красной площади. Стартует программа с праздничного богослужения в храме Пророка Божия Илии в Китай-городе в 8.30. Крестный ход из храма до Лобного места на Красной площади начнется в 11.00, затем - в 11.15 - благодарственный молебен на Лобном месте.

Поздравления официальных лиц и показательные выступления почетной роты курсантов Рязанского гвардейского высшего воздушно-десантного командного училища, кадетских корпусов и духового оркестра можно будет посмотреть в 11.35.

Кроме этого, в этот день для москвичей будут доступны бесплатные экскурсии в храм Пророка Божия Илии XVI века, который представляет собой уникальный культурно-археологический памятник старой Москвы. А с 12.30 до 16.00 на Васильевском спуске пройдут благотворительная трапеза, ярмарка и праздничный концерт.

Напомним, ежегодно с XVI-XVII вв. в Ильин День русские цари и патриархи, русское воинство и народ шли крестным ходом из Кремля к храму пророка Божия Илии, останавливаясь на Лобном месте, чтобы совершить молебен. В современной традиции празднование возродилось в 2003 году.