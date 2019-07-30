Под Воронежем завели дело о битумной реке

Воронежская полиция возбудила уголовное дело о загрязнении почв опасными химическими веществами. Поводом для расследования стала битумная река в райцентре Павловск, образовавшаяся после ликвидации местного асфальтобетонного завода.

В 2018 году дорожники слили неиспользованный битум в низину на пустыре, огородив ее насыпью из гранитного отсева. Плотина получилась непрочной и нефтепродукт стал потихоньку утекать из своего хранилища. Получилась черная ручка с резким запахом, куда тут же стали сваливать мусор. Местами битум образует вязкие заводи - в одной из них недавно едва не утонул человек. Видимо, это ЧП и привлекло внимание правоохранителей.

Районная прокуратура провела проверку и выяснила, что разлив нефтепродуктов привел к изменению состава почвы, что образует состав преступления.

Собранные надзорным ведомством материалы переданы в районный отдел МВД для установления виновных и их уголовного преследования, сообщили в прокуратуре региона.