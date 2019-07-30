Новости

В Самаре локализовали крупный пожар в частных домах 21:03
Луис Адриано перешел в "Палмейрас" бесплатно 20:58
Полиция задержала подозреваемого в убийстве модели 20:51
В Петербурге задержали мужчину, напавшего с топором на офис брокеров 20:42
В Крыму восьмилетняя девочка впала в кому, упав с 15-метровой высоты 20:39
В Белом море яхта подала сигнал бедствия из-за шторма 20:29
Минтранс заявил об отсутствии проблем с багажом в "Шереметьево" 20:27
Петербургские поликлиники досрочно переведут на формат "бережливых" 20:19
Ипотека подешевела 20:18
Глава Минтранса прокомментировал идею платных курилок в аэропортах 19:47
В Петербурге мужчину арестовали за демонстрацию татуировок 19:47
В Пушкине восстановят последний деревянный храм Российской империи 19:46
МЧС заявило об угрозе распространения огня с горящих в Самаре домов 19:42
Путин внес в Госдуму Конвенцию о правовом статусе Каспийского моря 19:34
Обновленный пикап Foton Tunland готов приехать в Россию 19:31
Россия обвинила Запад в желании сохранить террористический анклав в Идлибе 19:21
Вологодскую студентку, спасшую детей, попросили наградить посмертно 19:16
В Сочи два человека пострадали при столкновении четырех машин 19:15
В Швейцарии обнаружено тайное захоронение принцессы кельтов 19:10
Вологодская область приняла вторую сельскую Лимпиаду 19:08
На Кубани СК возбудил дело по факту навала танкера на причал 19:02
Посольство РФ в Киеве не получало уведомление об аресте танкера 19:01
Найдена 2777-летняя усыпальница правителей Урарту 18:50
В России начали тестировать беспилотную "ГАЗель" 18:48
В посольстве РФ ответили на отказ Голландии приобщить новые данные по MH17 18:37
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В Пенсионном фонде России рассказали о правилах получения пенсии
В Пенсионном фонде России рассказали о правилах получения пенсии
В регионах придумали, как снизить дефицит медиков
В регионах придумали, как снизить дефицит медиков
Получить сведения о недвижимости можно будет за несколько минут
Получить сведения о недвижимости можно будет за несколько минут
30.07.2019 20:51
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Полиция задержала подозреваемого в убийстве модели

Текст: Иван Петров

Задержан подозреваемый в убийстве Instagram-модели, труп которой был обнаружен в чемодане в съемной квартире. Об этом во вторник вечером сообщает пресс-центр МВД России.

По словам официального представителя МВД Ирины Волк, оперативникам УВД по ЗАО ГУ МВД России по Москве удалось в кратчайший срок установить местонахождение подозреваемого в убийстве девушки-блогера. Она напомнила, что тело девушки было найдено в квартире жилого дома на улице Пырьева. Особый резонанс преступление вызвало, когда выяснилось, что труп был помещен в чемодан.

В канализации Петербурга нашли тело видеоблогера из Беларуси

Погибшей оказалась 24-летняя Екатерина Карагланова. На ее страницу в соцсети были подписаны более 80 тысяч человек. Девушка также принимала участие в фотосессиях в глянцевых журналах.

Сообщалось, что в убийстве девушки подозреваемся ее бывший кавалер. По версии следствия, он приревновал девушку к новому поклоннику, с которым она намеревалась уехать за границу, чтобы отметить свое 25-летие (30 июля).

В МВД сообщили, что подозреваемый в убийстве сейчас доставляется для проведения следственных действий в органы СК России.

Происшествия Преступления Криминал Москва ГУМВД Москвы Филиалы РГ Столица ЦФО Москва
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Правительство утвердило правила расчета доплат к пенсиям в регионах
В Госдуме осудили арест российского танкера на Украине
В посольстве РФ ответили на отказ Голландии приобщить новые данные по MH17
В пяти регионах ввели режим ЧС из-за лесных пожаров
Генконсул рассказал о десятках умерших российских туристов в Анталье