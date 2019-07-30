Полиция задержала подозреваемого в убийстве модели

Задержан подозреваемый в убийстве Instagram-модели, труп которой был обнаружен в чемодане в съемной квартире. Об этом во вторник вечером сообщает пресс-центр МВД России.

По словам официального представителя МВД Ирины Волк, оперативникам УВД по ЗАО ГУ МВД России по Москве удалось в кратчайший срок установить местонахождение подозреваемого в убийстве девушки-блогера. Она напомнила, что тело девушки было найдено в квартире жилого дома на улице Пырьева. Особый резонанс преступление вызвало, когда выяснилось, что труп был помещен в чемодан.

Погибшей оказалась 24-летняя Екатерина Карагланова. На ее страницу в соцсети были подписаны более 80 тысяч человек. Девушка также принимала участие в фотосессиях в глянцевых журналах.

Сообщалось, что в убийстве девушки подозреваемся ее бывший кавалер. По версии следствия, он приревновал девушку к новому поклоннику, с которым она намеревалась уехать за границу, чтобы отметить свое 25-летие (30 июля).

В МВД сообщили, что подозреваемый в убийстве сейчас доставляется для проведения следственных действий в органы СК России.