Синоптики рассказали о погоде в Москве во вторник

Сегодня в столице воздух прогреется до +16 градусов. Такой прогноз сделали специалисты Метеобюро Москвы и области.

По данным метеорологов, погода в столице будет комфортной, но холодной. Так, днем воздух не прогреется выше +16 градусов.

Минувшая ночью стала самой холодной с начала месяца - температура воздуха составила всего 9 градусов тепла. Предстоящая ночь будет еще холоднее.

Осадки маловероятны, а атмосферное давление будет ниже нормы - 741 мм рт. ст. Ветер в порывах до 15 м/с.

Кстати, самым теплым этот день, 30 июля, был в 1936 году, когда воздух прогрелся до +36,5. А в 1973 и в 2006 годах воздух остыл до +7,6 градуса.