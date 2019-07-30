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30.07.2019 11:46
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

СК не подтвердил новости о "запертом ребенке" в Сергиевом Посаде

Текст: Сергей Бабкин

Информация о ребенке, которого якобы заперли в камере хранения в супермаркете, не соответствует действительности. К такому выводу пришли сотрудники ГСУ СК по Московской области по итогам проверки, сообщает пресс-служба ведомства.

Женщина оставила ребенка в камере хранения магазина в Подмосковье

Ранее "РГ" писала, что ребенка в камере хранения заметили покупатели и немедленно сообщили об этом в СМИ и правоохранительные органы. Женщина объяснила им, что ребенок сам залез в ячейку и решил поиграть.

Следователи изучили записи камер видеонаблюдения и выяснили, что женщина действительно не помещала ребенка в ячейку и не закрывала ее.

Происшествия ЧП Филиалы РГ Столица ЦФО Московская область
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