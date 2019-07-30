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30.07.2019 14:28
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В "Аптекарском огороде" предлагают попить чай по-японски

Текст: Ирина Огилько

Общество мастеров чайной церемонии "Касуми Кай" выбрало Ботанический сад МГУ "Аптекарский огород" площадкой для проведения открытого показа японской чайной церемонии. Об этом рассказала пресс-секретарь Ольга Архипова.

Фото: Сергей Михеев/РГ
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По словам Архиповой, церемония пройдет в чайном домике, подаренном "Аптекарскому огороду" посольством Японии в России. Проведут церемонию преподаватели и ученики Школы "Омотэ Сэнке" в Москве. Для посетителей сада вход и участие в церемонии будет бесплатным. "Чайная церемония - это древнее традиционное японское искусство, бережно сохраняемое в культуре, - рассказывает Ольга Архипова. - Посетители сада смогут не только насладиться красивым церемониалом, вкусным чаем, но и полюбоваться на красоту растений сада".

Пройдет церемония в субботу, 3 августа.

Общество мастеров чайной церемонии "Касуми Кай" основала г-жа Мидори Ямада. В 2005 году МИД Японии наградил ее "Серебряным Кубком" за вклад в развитие российско-японских отношений, а спустя три года император Японии наградил г-жу Мидори Ямада орденом "Восходящее солнце - Золотые и Серебряные Лучи" за вклад в популяризацию японской культуры за границей.

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