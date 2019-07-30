Минэнерго оценило сроки газификации Сахалина

Сахалинская область область может быть полностью газифицирована в ближайшие годы. Об этом заявил министр энергетики Александр Новак по итогам встречи с врио губернатора Сахалинской области Валерием Лимаренко.

"В ближайшие 4-5 лет есть планы выйти на показатель почти в 100 процентов по газификации Сахалинской области. Минэнерго будет способствовать этому", - сказал Новак (цитата по "Интерфаксу").

Ранее сообщалось, что регион планируется перевести с дизельного топлива и угля на малотоннажный сжиженный природный газ (СПГ). Также принята программа развития системы энергоснабжения Сахалинской области на десять лет, объем ее финансирования составляет 35 миллиардов рублей.

По оценке "Газпрома", в начале 2019 года уровень газификации Сахалинской области составлял 37,2 процента.