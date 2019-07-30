Школы в Забайкалье превратятся в "Точки роста"

В рамках реализации нацпроекта "Образование" 45 школ из 20 районов Забайкальского края в этом году станут центрами образования цифрового и гуманитарного профилей "Точки роста".

"На это Забайкальскому краю выделено более 70 миллионов рублей из федерального бюджета по мероприятию "Обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков", - сообщили в пресс-службе правительства региона.

В будущих "Точках роста" идет ремонт. Помещения переделывают в соответствии с единым дизайн-проектом Забайкальского края. В школах появятся новая мебель, компьютеры, шахматное оборудование, 3D-принтеры и квадрокоптеры. В новом формате ученики будут осваивать предмет "Технология". В программу войдут 3D-моделирование, прототипирование, компьютерное черчение, технологии цифрового пространства.

С новым оборудованием начнут работать 267 педагогов, которые сейчас проходят двухэтапное повышение квалификации на базе Фонда новых форм развития образования.

Планируется, что школьников в "Точки роста" будут привозить и из соседних населенных пунктов. Также организуют дистанционное обучение.

В 2020 году в Забайкалье появится еще 90 таких центров. Для этого краю уже выделена субсидия.

Справка "РГ"



Бюджет региональных нацпроектов в области образования в Забайкальском крае составляет более 1,5 миллиарда рублей. Для повышения качества профессионального образования предусмотрено создание двух центров опережающей профессиональной подготовки, оснащенных современным оборудованием, и ведущих подготовку по стандартам "WorldSkills". В регионе также собираются построить технопарки "Кванториум", центры поддержки и сопровождения одаренных детей.