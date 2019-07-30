В Бурятии 18 туристов спасли из горного ущелья

Спасательная операция благополучно завершилась в Бурятии, где терпела бедствие группа туристов из 18 человек. В воскресенье они оказалась запертыми в горном ущелье.

Из-за наводнения на реке Кынгырга снесло переправу. Путешественники во время успели сообщить по мобильному телефону место своего нахождения. Эвакуацией туристов занималась Бурятская поисково-спасательная служба, сообщает ТАСС.

Пострадавших нет. Спасателям пришлось самостоятельно построить переправу через горную бушующую реку.

В Бурятии проходит пик паводка. Как пояснили в республиканском ГУ МЧС, в результате выпадения обильных осадков произошел подъем уровня воды в реках Джида, Алцак, Армак. Ограничение движения 29 июля было введено на шести участках автомобильных дорог. В связи с отсутствием альтернативного дорожного сообщения спасатели на аэролодках организовали перевозку граждан и доставку в пострадавшие районы продуктов питания. Также ими применяется беспилотный летательный аппарат.

В Джидинском районе действует режим ЧС.