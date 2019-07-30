В Приамурье детей эвакуируют из оздоровительных лагерей из-за паводка

Раньше времени пришлось завершить смены в детских оздоровительных лагерях "Колосок" и "Мелиоратор" Амурской области. Из-за угрозы подтопления детей решили эвакуировать.

В "Колоске" до окончания очередной смены оставалось 1,5 недели, когда появился риск подтопления дороги к лагерю. Оттуда вывезли 269 человек, в том числе 228 детей.

В "Мелиораторе" отдыхали 152 ребенка. Решение об эвакуации также было принято, когда паводок начал подтапливать дорогу.

"Как только вода сойдет, смена в лагере будет продолжена", - сообщили в пресс-службе правительства региона.

Эвакуировать людей пришлось и с базы отдыха "Красный Яр" Белогорского социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних. Там находились 59 детей и 30 взрослых.

Лагеря "Спортивный" в Свободненском районе и "Огонек" в Благовещенске из-за буйства стихии наоборот примут больше детей, чем планировалось в начале лета. По решению комиссии по чрезвычайным ситуациям Амурской области, они уполномочены принимать детей из подтопленных районов. Так в "Спортивный" накануне вечером прибыли 20 ребят.