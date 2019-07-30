В Забайкалье устранят административные барьеры для бизнеса

Устранением административных барьеров для малого и среднего бизнеса вплотную займется правительство Забайкальского края.

Об этом на оперативном совещании сообщил и.о. заместителя председателя - министр экономического развития региона Андрей Кефер. От отметил, что для координации этой работы достигнута договоренность с Общероссийским народным фронтом.

Как рассказали в правительстве региона, Забайкалье находится на 84 месте в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата. Наличие административных барьеров напрямую влияет на положение в этом рейтинге.

Справка "РГ"

Национальный рейтинг состояния инвестиционного климата оценивает усилия региональных властей по созданию благоприятных условий ведения бизнеса и выявляет лучшие практики, а его результаты стимулируют конкуренцию в борьбе за инвестиции на региональном уровне. В рейтинге на общих условиях принимают участие все регионы России.

Указом президента утверждены 24 показателя, по которым оценивает деятельность губернаторов регионов РФ. Нацрейтинг - один из этих показателей.