Задержан начальник управления уголовного розыска УМВД Приморья

Задержан начальник управления уголовного розыска УМВД по Приморскому краю Андрей Миляев, сообщает ТАСС. Эту информацию агентству подтвердили сотрудники ФСБ и следователи Шестого следственного управления Главного следственного управления Следственного комитета РФ.

"Могу точно сказать, что Миляев задержан, скоро будет арестован", - сообщил источник. Он добавил, что дело ведет Шестое ГСУ СК РФ.

В пресс-службе краевого УМВД комментариев не дают. По неподтвержденным данным, накануне в здании УМВД по Приморскому краю проходили некие следственные мероприятия.

Андрей Миляев занимает должность начальника управления уголовного розыска УМВД Приморья с 29 июля 2013 года. Уроженец города Павлоград Днепропетровской области Украинской ССР. В 1997 году окончил юридический институт МВД России, в 2013 году Академию Управления МВД России.