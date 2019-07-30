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30.07.2019 07:52
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Жителей Сахалина просят снять видео при встрече с косаткой Александрой

Текст: Ольга Журман

Экологи общественной организации "Эковата Сахалина" просят снимать на видео выпущенную из "китовой тюрьмы" маленькую косатку по имени Александра, сообщает РИА Новости.

Фото: Виталий Аньков/РИА Новости
Выпущенные на волю косатки собрались у Шантарских островов

Дело в том, что оказавшись на свободе, она была замечена недалеко от места выпуска выпрашивавшей рыбу у рыбаков. Экологи просят не кормить животное, это приучит косатку выпрашивать пищу, и она не научится охотиться сама. Александра небольшая по размерам, может очень близко подходить к людям в лодках, высовывать голову. На задней части спинного плавника у нее укреплен спутниковый маячок с антенной.

Ученые сообщали, что Александра находится у берегов Сахалина, в заливе Байкал, удалившись от места выпуска на расстояние более 100 километров, она доплывала и до Шантарских островов. 30 июля Александра была в Северном заливе, на севере полуострова Шмидта.

Видеосъемка нужна, чтобы выяснить, передвигается она в одиночку или уже присоединилась к группе диких косаток, и подходит ли она к людям и просит ли рыбу. Экологи просят распространить эту информацию среди рыбаков Охинского района Сахалина, а фото и видео отправлять руководителю "Эковахты".

Справка "РГ"

Первую партию из двух косаток и шести белух выпустили в Охотское море 27 июня. Вторую группу из трех косаток выпустили 16 июля. Во Всероссийском НИИ океанографии сообщили, что две старшие особи ушли далеко в море, а Александра осталась у берега недалеко от района выпуска и кормилась у невода.

Общество Природа Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Сахалинская область Ситуация с "китовой тюрьмой" в Приморье
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