МЧС заявило об угрозе распространения огня с горящих в Самаре домов

Пламя пожара, охватившего три частных дома в Железнодорожном районе Самары, может распространиться на соседние постройки. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на департамент информационной политики МЧС России.

Как ранее писала "РГ", огонь уже распространился на площади 1,8 тысячи квадратных метров. Существует угроза возгорания в соседних зданиях. Как отметили в спасательном ведомстве, пострадавших в результате ЧП нет. Жильцы домов вышли самостоятельно. Эвакуация не проводилась.

Для тушения пожара привлечена группировка, в состав которой вошли более 90 человек и 30 единиц спецтехники. Пожару присвоен повышенный номер сложности.