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30.07.2019 14:32
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Подписано распоряжение об открытии аэропорта в Саратове

Текст: Андрей Куликов (Саратов)

Как сообщает ТАСС, председатель правительства РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение об открытии нового аэропорта "Гагарин" в Саратове.

Ранее сообщалось, что регулярные полеты в новом аэропорту начнутся 20 августа. За два дня этого запланирован тестовый рейс из старого аэропорта в Саратове на Соколовой горе "Центральный" в новый аэропорт "Гагарин". А 3 августа на взлетно-посадочной полосе аэропорта состоится массовый забег, в котором примут участие две тысячи спортсменов из 36 регионов.

Новый аэропорт построен в 20 километрах севернее Саратова у села Сабуровка. Взлетно-посадочная полоса аэропорта протяженностью три километра позволит принимать здесь большинство типов современных средне- и дальнемагистральных воздушных судов. Пропускная способность аэропорта составит до миллиона пассажиров в год.

Экономика Транспорт Авиатранспорт Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Саратовская область Саратов
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